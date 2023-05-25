İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

İlk yarı

8. dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

33. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.

45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

47. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi'nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasında altıpasın sağında bulunan Batshuayi'nin gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0.

63. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe atışında Arao, topu ön direkte kafayla arka direğe aşırdı. Altıpasın solunda müsait durumdaki Valencia'nın dokunuşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

85. dakikada Fenerbahçe, üçüncü golünü buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Batshuayi'nin yerden pasında altıpasın önündeki King topa dokundu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun Kadıköy'deki golü voleyle

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, 47. dakikada Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topla golü buldu. Söz konusu pozisyonun devamında kaleciden dönen topa voleyle gelişine vuran Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart'ta deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta bir, 29 Nisan'da ise yine dış sahada Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede 2 gol atan Ferdi, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk golünü Kadıköy'de kaydetti.

Batshuayi'nin bu sezon 18. golü

Karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe, forveti Batshuayi'nin ayağından farkı ikiye çıkaran golü buldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaptığı son iki maç olan Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandıran Belçikalı santrfor, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde de gollerine devam etti.

Batshuayi, ligde 12, Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere Fenerbahçe adına bu sezon toplam 18. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin son golü, 85. dakikada uzun zamandır gol atamayan King'den geldi. Ligde 4 golü bulunan Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Bulduğu gollerden sonra daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 18. kez finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA