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Sarı-lacivertlilerin milli stoperi, yarın takım izinliyken bireysel olarak idman gerçekleştirecek.

Yarını izinli geçirecek Fenerbahçe, 31 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları idmanın, iki grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

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