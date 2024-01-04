Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.