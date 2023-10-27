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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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