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Osayi-Samuel'in Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü ve Demir Grup Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacak maçları kaçıracağı belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi-Samuel ’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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