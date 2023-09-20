UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, karşılaşma öncesinde Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 27 yaşındaki stoper, "Üst üste 10 maç kazandık. Grup maçlarına yüksek öz güvenle başlayacağız. Bu iyi bir durum. Yarın kolay bir maç oynamayacağız. Rakiplerimiz artık bize karşı kazanmak için daha istekli. Takım arkadaşlarım oldukça kaliteli futbolcular. Şu ana kadar Djiku ve Serdar ile oynadık. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Aramızdaki uyumdan Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Amacımız takımımıza yardım etmek." diye konuştu.

Becao, Antalyaspor maçında sol stoper oynatılmasına ilişkin yapılan eleştirilere yönelik bir soru üzerine ise "Udinese'de 5 yıl sağ stoper oynamıştım. Sol tarafta ise Brezilya'da oynamıştım. Hangi tarafta oynadığımın benim için önemi yok. Ben takımın bir parçasıyım. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa orada oynarım. Bana nerede daha iyi hissettiğimi soracak olursanız ben sağ tarafta daha iyi hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA