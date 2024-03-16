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Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan savunma oyuncuları Rodrigo Becao ile Leonardo Bonucci kadroya dahil edilmedi.

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