Istanbul

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken, Fenerbahçe 25. dakikada genç yıldızı Arda Güler'in golüyle öne geçti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Arda'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor, 2-0'dan sonra 57. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirirken, 66. dakikada beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 71. dakikada Joao Pedro'nun golüyle yeniden öne geçti. Maçın 90+6. dakikasında İstanbulspor beraberlik golünü buldu ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada aradaki puan farkını 4'e indirme fırsatını yakalayan sarı-lacivertliler, fırsatı kullanamadı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

Arda'nın golleri galibiyete yetmedi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.

Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.

Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Pedro'dan kritik goller

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, kritik gollerini sürdürdü.

Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form tutamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Pedro, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında takımı 1-0 gerideyken 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.

İstanbulspor karşısında da skor 2-2 iken çok kritik bir gole imza atarak takımını öne geçiren Pedro, çıkışını da sürdürdü.

Geçtiğimiz haftaya kadar ligde sadece 1 gol atabilen tecrübeli hücumcu, son 2 haftada attığı 3 golle ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Emre Mor cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada yaşadığı bir ikili mücadelede sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Emre, Sivasspor deplasmanında yer alamayacak.

İlk yarı

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendiren Arda Güler, ceza sahası yayı önünden soluna çekerek plase şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Ev sahibinin golünün hemen ardından İstanbulspor geliştirdiği atakla penaltı kazandı. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi Kadıoğlu'nun eline çarptı. Devam kararı veren hakem, VAR'ın çağırması üzerine pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi.

57. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ethemi, meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı ters köşeden filelere gönderdi: 1-2.

66. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroca'nın defansın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan top kaleciyi de yanıltarak üstten ağlara yöneldi: 2-2.

69. dakikada Alioski'nin sol çizgiden içeri gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. İsmail Yüksek'in kale önünden ileriye gönderdiği topu kontrol eden Valencia, sol çaprazdan kat ederek ceza sahasına girdi. Savunma oyuncusunu çalımla geçen Velancia'nın uzak direk dibine gönderdiği topa Pedro dokunarak takımı adına üçüncü golü kaydetti: 3-2.

90+6. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan taç atışında topu alan Emir Kaan Gültekin içeri ortaladı. İyi pozisyon alan Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

AA