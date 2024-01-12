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Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fernando Santos ile teknik ekibimiz, Tüpraş Stadyumu’nun saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Fernando Santos, stadyumdan sorumlu personellerimizden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgiler aldı." ifadelerine yer verildi.

Portekizli tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik ekibiyle Tüpraş Stadyumu ’nun saha zemini ve kapalı alanlarında incelemelerde bulunarak genel bilgi aldı.

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Vavacars Fatih Karagümrük takımını ağırlayacak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos 'ta takımın başında ilk kez sahaya çıkacak.

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