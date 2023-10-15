Muğla

Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çoğunluğunu ilçede yaşayan İngilizlerin oluşturduğu yaklaşık 250 kişi katıldı.

Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünden başlayan yarışta, yaşları 7 ile 80 arasında değişen katılımcılar, 5 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlayabilmek için mücadele etti.

Yarış sonunda, kategorilerinde dereceye girenlere madalya, tüm yarışçılara da katılım belgesi verildi.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen etkinlikle kanser konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Organizasyondan elde edilen gelir, Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne bağışlanacak ve maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına yardım için kullanılacak.