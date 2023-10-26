Muğla

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eser beğeni topladı.

Eserde, cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldı.

Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra "Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gelem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet" gibi şarkılarla eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Vatandaşlar, tarihi tiyatroda orkestranın performansına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100. yılının gururla kutlandığını söyledi.

Dünyanın insanlığa yakışmayan bir savaşa tanıklık ettiğini ifade eden Çıralı, "Hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor. İşte tam bunlar yaşanırken biz Cumhuriyetimizin değerini daha çok anlıyoruz. Bizi, Orta Doğu karanlığından çekip çıkaran Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükranla anıyoruz." diye konuştu.