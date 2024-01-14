Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere ise şifa dileyerek başladı.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Uçar, "İçeride kazanmak zorundasınız. Hedefiniz varsa, büyük takımsanız, büyük işler yapmak istiyorsanız seyircinizle barışık olmak zorundasınız. Galibiyet o açıdan çok önemliydi. Hocamıza hoş geldin diyoruz. Ümraniye'de de emin olun o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin, birbirine sevgi, saygı pekişmeye başladı. Sonradan oyuna giren oyuncuların da oyuna katkı sağladığını gördük, gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti öncelikli olarak Fernando Santos hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Maçta sakatlık yaşayan Hadziahmetovic'in durumunun sıkıntılı göründüğünü aktaran deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti:

"Aboubakar ile ilgili sakatlık duyumunu biz de aldık ancak tabii ayrıntıları bilmeden konuşmak yanlış olur. Sanıyorum bir an önce buraya dönecek. Tedavisi de burada devam edecek diye düşünüyorum, olması gereken de bu. Hocamız çok güzel bir şey söylemiş, 'öz güven'. Hakikaten çocuklara o öz güveni aşıladı. O gelmeden önce biz de oyuncularımıza bunu aşılamaya çalıştık ama tabii bir teknik adamın tecrübesi, oyuncularla olan iletişimi burada ön plana çıkıyor. Semih ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Semih, son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. Burada güzel şeyler oluyor. Semih'in bu performansının ardında tabii sözleşmesinin uzatılıp 2028'e kadar Beşiktaş'ta olması yatıyor. Samet Aybaba'nın öngörüsü ve yönetim kurulunun onayıyla yapılan bir şey. Bugün Semih'e verdiğimiz öz güvenin karşılığını alıyoruz. Şükür ki diğer genç oyuncularımızın kontratı 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor çünkü onlar Beşiktaş'ın geleceği."

"Santos, stopere ve ön liberoya oyuncu istiyor"

Feyyaz Uçar, teknik direktör Fernando Santos'un savunmaya ve ön liberoya oyuncu istediğini söyledi.

Ellerinde 2 santrforlarının olduğunu ve o pozisyonu ayrıca değerlendireceklerini belirten Uçar, "Stoperde adaylar var, Sayın Santos o pozisyona ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk, onun da düşündüğü isimler vardır. Ortak noktada anlaşılıp bu 2 bölgeye transfer yapacağız. Elimizde 2 santrforumuz var. Aboubakar da gelince 3 olacak. Hocamız zaten kadro dışı kalan oyuncularla ilgili mutlaka kendi inisiyatifini kullanacaktır. Mutlak olarak görüşeceğini düşünüyorum. Aboubakar'ın sakatlık durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, ondan bu sene randıman alınır mı ya da başka alternatif düşünülür mü ona hocayla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Maçların son bölümlerinde zorlandıklarını ancak bugün bunu tersine çevirdiklerini aktaran Uçar, "Hocamızın ilk tespiti, ilk söylediği şey 'Bu takıma bir ya da 2 lider oyuncu gerekiyor.' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra hocamız istediğini buraya getirebilir. Şu anki durumda özellikle yabancı transferi için bazı arkadaşlarımızla vedalaşmamız gerekiyor. Şu anda bir yer boşaldı Colley'in gidişiyle. Diğer oyuncularda da böyle bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüpleri yönetirken biraz daha dikkatli olunmalı"

Feyyaz Uçar, kulüplerin ekonomik anlamda daha düzgün yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Eski futbolcuları Tyler Boyd'un kendilerine dava açmasına ilişkin bir soruya Uçar, şu yanıtı verdi:

"Çok acı bir şey. Yanlış bilmiyorsam 7 kulübümüze transfer yasağı geldi. Rica ediyoruz kulüpleri yönetirken biraz daha dikkatli olunmalı. Ödemeler zamanında yapılmalı. 'Bu benden sonrakinin problemi' düşüncesi doğru değil, bu Beşiktaş'ın problemidir. Her takım için aynı bu durum. Biz büyük bir aileyiz. Senden sonrasına problem bırakıp gitmeyi ben çok etik bulmuyorum, bunlar üzücü durumlar ama biz bunda çok hassas davranacağız. Biz ödemeleri aksatmamaya çalışıyoruz."

Lider oyuncuların aynı zamanda yıldız isimler olduğunun altını çizen Uçar, bu seneki hedeflerine ilişkin, "Bizim hedefimizde değişiklik yok. Öncelikli hedefimiz kupa. Ziraat Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Sonrasında da ligde şampiyonluk için puan olarak gerideyiz ama 3. olarak bitirirsek en azından şu an için iyisi olmuş olacak." şeklinde görüş belirtti.

Ghezzal'ın sözleşmesinde değişiklik yapacaklarını aktaran Uçar, "İnşallah Ghezzal kardeşimizle böyle bir gelişme yaşanacak. Ben oyuncunun da bundan rahatsızlık hissettiğini düşünüyorum. Bundan sonraki sezon sonuna kadar olan performansında sözleşmedeki o noktayı ortadan kaldırırsak hem Ghezzal rahat eder hem hocamız Fernando Santos rahat eder hem de yönetim olarak rahat ederiz. Gönlümüzden geçen Ghezzal'ın şampiyonluk sezonundaki performansına ulaşmasıdır. Sakatlıkları nedeniyle son 2 sezonda bunu gerçekleştiremedi ama iyi bir Ghezzal bizim her zaman yıldızımızdır, iyi oyuncumuzdur." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına ilişkin şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Rıza hocamızın da bilgisi vardı kadro dışında. Keşke Rıza hocamız o zaman bize şunu değil bunu kadro dışı bırakın deseydi. Buna ihtiyacım var bırakmayın demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacak, yeni arkadaşlar hizmete gelecek. Tekrar yorumculuğa döndüğüm zaman bu süreçte yaşanan her şeyi söyleyeceğim tek tek. Ben de konuşacağım. O ekranı görünce insan coşuyor. Mesela diyeceğim ki Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken niye milli takıma gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti, Samet Aybaba mı aradı? Size diyeceğim ki Hamit Altıntop'u arayın o size doğruyu söylesin. Mustafa Hekimoğlu'na sorun, onu Lugona'ya kim getirdi, oynattı? Elin bu kadar darken sen oyuncularını niye genç milli takıma veriyorsun ki orada Hamit Altıntop'a teşekkür ediyoruz. Şöyle dedi bize, 'Oyuncunun Konfederasyon Kupası'nda oynaması genç milli takımda oynamasından çok daha faydalı, çok daha iyi olur.' dedi, teşekkür etti bize. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz."