Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimini eleştiren Uçar, MHK’ye yeter demek istiyoruz diyerek şu sözleri kaydetti:

“Biz diğer takımlar gibi şikayet etmiyoruz. Bizim kültürümüzde bu yok. Sabırlıyız. Sabrımızın taştığı anlar oluyor. Bugün onlardan birini yaşadık. Benim oynadığım zaman hakemden gol yedik. Talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var. Geçmişten bugüne hiçbir şey değişmiyor. MHK’ye yeter demek istiyoruz. Geçen hafta Rebic’in ayağına basıldı, kırmızı verilmedi. Geçen hafta skor kötüydü, hakeme bağlamak istemedik. Bugün penaltı var ama hakem ikna olmadı. İki hafta önce verdiği örnek var. Yönetim kurulundan hakem istatistikçisi talep edeceğim. Eski bir hakem olacak. Hakemlerin verdiği kararları raporlayacak. Biz de sizinle paylaşacağız. Böyle bir şey yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Bu uygulamayı yapan başka kulüpler var. Biz şeffaf olacağız dedik, bu konuyu da paylaşacağız.



Maçta birçok pozisyonumuz var. Son vuruşlarda beceriksizdik. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Rakibin on kişi kalmasına rağmen gol gelmemesi üzücü. Yola devam edeceğiz.



Transferle ilgili iki oyuncuyla sıcak temas sağlandı. Stoper, ön libero ve forvet arkasına transfer yapmak istiyoruz. Stoper ve ön libero için ülkemizde yeterli oyuncu yok, o nedenle yabancıya yöneldik. Yabancı sayısını 12’ye düşürdük. Bu işler kolay olmuyor. Oyuncular kolay para kazanacakları başka kulüp bulamayacakları için sözleşmelerini bırakmıyor. Düz koşuyla garanti para alan birçok oyuncu gördük. Zamanla bunları halledeceğiz. Beşiktaş’a yakışır oyuncular alacağız.



Chamberlain ve Amir için sözleşme dondurma talebinde bulunduk. Chamberlain’den olumlu yanıt gelmedi. Amir için görüşmeler devam ediyor. Aboubakar konusunda tasarruf hocamızdadır.



Salih ve Cenk için teklif yaptık. Çok hızlı ilerlemiyoruz. Talepler yüksek. Hoca gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunda bu iki ismi görmek istiyorsa sözleşmeleri yenilenecektir.



Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra on numara arayışımız olacak. Afrika Kupası’ndan takıma faydalı oyuncular geldiğinde Santos’un dengesini yakalayacağız.



Oyuncu yollamadan oyuncu alamıyoruz. Ghezzal sözleşmesine sadık kalmak istedi. Söyleyecek bir sözümüz yok.



Başkanımızın söylediği kulüplerle ilişkimiz var. Biz onların pilot takımı değiliz. Biz de onlar kadar büyük takımız. İstediğimiz oyuncuları vermiyorlarsa başka oyunculara yöneliriz. Gelecek oyuncular iyi takımlardan iyi oyuncular olacak.



Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Emin olsunlar elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir Beşiktaş olacak. Biraz sabır istiyoruz. İnşallah güzel günler yaşayacağız.



Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’la eşleştik. Güzel bir maç olacak. Sergen Yalçın’ın takımıyla oynayacağız. Keyifli bir maç olacak. Ayrıca ligde üçüncü olma iddiamız var.”