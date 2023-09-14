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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, kura çekiminde 2. torbada yer alacak ve grupta 3, 6 ve 7'nci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar 2023'ün kasım ayında oynanacak. Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

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