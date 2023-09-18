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Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.

Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar, 2023'ün kasım ayında oynanacak.

Türkiye, kura çekiminde ikinci torbada yer alacak ve grupta üç, altı ve yedinci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonas ı, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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