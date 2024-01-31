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Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final maçları, 21 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

İlk maçlarını iç sahada oynayacak Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, tur atlamaları halinde Dörtlü Final'de birbirlerine rakip olacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre normal sezonun tamamlandığı organizasyonun çeyrek finalinde, Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Alagöz Holding ile İspanya ekibi Perfumerias Avenida, ÇBK Mersin ile aynı ülkeden Casademont Zaragoza eşleşti.

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