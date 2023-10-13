Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan sonuçları şöyle:

Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.