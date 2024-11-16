FIFA, 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü'nde Sosyal Medya Koruma Servisi'nin oyuncuları, antrenörleri, yetkilileri ve takımları ayrımcı, taciz veya tehdit edici içeriklere karşı nasıl koruduğunu gösteren rakamları yayımladı.

Sosyal Medya Koruma Servisi'nin tanıtımından bu yana 18 küresel ve kıtasal turnuvada oynayan 387 takımdan 6 bin 367 bireysel oyuncu, antrenör ve yetkiliyi kapsayan 12 bin 318 hesap korudu, toplamda 31,2 milyon gönderi tarandı ve 6,4 milyon gönderi gizlendi.

Açıklamada, "Bu seviyedeki oyuncu kapsamı, izleme, raporlama ve genel koruma, küresel sporda benzeri görülmemiş bir düzeydedir." ifadeleri kullanıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA her türlü ayrımcılığı ele almaya kararlıdır ve birden fazla platformda mümkün olan en geniş kapsama ulaşmak için Sosyal Medya Koruma Servisi'ne yatırım yapmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.