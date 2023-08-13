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" Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" gün içindeki etkinliklerin ardından sona erecek.

Balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi.

Kentte düzenlenen ve bugün sona erecek festival etkinlikleri arasında yer alan figürlü sıcak hava balonları nın uçuşu gün doğumu vaktinde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 11 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Nevşehir 5 Ağustos'tan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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