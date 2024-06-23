Milli takım, VNL'de bu sezon 12. ve son maçına çıkarken 11. yenilgisini yaşadı. Milliler, sezonu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı.

Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon da bu ligde yer alacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)

Burak Yılmaz'dan milli takım oyuncularına destek çağrısı Burak Yılmaz'dan milli takım oyuncularına destek çağrısı

İtalya: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo (Laurenzano, Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)

Setler: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25

Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

Kaynak: AA