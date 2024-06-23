Milli takım, VNL'de bu sezon 12. ve son maçına çıkarken 11. yenilgisini yaşadı. Milliler, sezonu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı.
Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon da bu ligde yer alacak.
Salon: Stozice Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)
İtalya: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo (Laurenzano, Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)
Setler: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25
Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)
Kaynak: AA