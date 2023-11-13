Haber: Mert Osman Erman

Eski senatör Leila de Lima, politik amaçlı olduğunu söylediği bir dava kapsamında uyuşturucu parası aldığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Duterte'nin dönemi geçen yıl sona erdikten beri ona karşı tanıklık yapan birçok kişi ifadelerini geri çekti.

Uluslararası düzeyde de serbest bırakılması için baskılar oldu.

De Lima, uluslararası ceza mahkemesinde insanlığa karşı suçlarla suçlanan Duterte'nin kefaletle serbest bırakılacak. Yaklaşık altı yıl süren kampanya boyunca 7,000'den fazla şüpheli uyuşturucu satıcısı öldürüldü, Amnesty International'a göre.

Filipinler'deki Avrupa Birliği'nin elçisi Luc Veron, De Lima'nın serbest bırakılma haberiyle "çok memnun" olduğunu söyledi.

"#Filipinler'de #HukukDevleti için önemli bir adım. Adalet arayışında olumlu bir dönem! Umuyorum ki kalan suçlamaların çözümü hızlandırılacak," dedi Veron.

Duterte'nin halefi Ferdinand Marcos Jr, geçen Haziran'da göreve gelmesinden bu yana uyuşturucuyla mücadeleyi azalttı.

De Lima, altı yıllık senatör görev süresinin beş yılını hapiste geçirdi. Ayrıca, 2022'de yeniden seçimde kaybetti.

Duterte'nin Davao şehrinde 28 yıllık belediye başkanlığı döneminde en sürekli eleştirmeni olan De Lima, Filipinler İnsan Hakları Komisyonu başkanıydı ve Duterte'nin belediye başkanı olduğu dönemde adalet bakanlığı yapmıştı.

Devlet başkanı olarak Rodrigo Duterte, Davao'daki uyuşturucu savaşını ulusal ölçekte yeniden oluşturdu - polis kapıdan kapıya aramalar yaptı ve şüphelilerin, iddiaya göre tutuklamaya direnme suçundan vurulduğu rapor edildi. Daha sonra yapılan çeşitli soruşturmalar, polis istismarlarını ortaya çıkardı.

Ceza sürecinin yanı sıra, Duterte'nin müttefikleri Temsilciler Meclisi'nde De Lima'ya yönelik iddialarla ilgili maraton gibi televizyonla yayınlanan oturumlar düzenledi.

Ayrıca, De Lima'nın şoförüyle olan ilişkisiyle ilgili utanç verici ayrıntıları ortaya çıkardılar. Şoförü başlangıçta De Lima'ya rüşvet paralarını teslim ettiğini söylemiş ancak daha sonra ifadesini geri çekmişti.