Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'ndaki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi'ndeki spor salonunda pazar ayini esnasında patlama meydana geldi.

Bölgedeki ordu yetkilileri, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 50 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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Ülkede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA