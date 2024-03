Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir. Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır." dedi.

Maliki, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de iki devletli çözüme tamamen karşı olduğuna işaret ederek, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, Netanyahu'nun ileriye doğru bir karar alıp iki devletli çözümü uygulamasını beklemesinin "boşuna" olacağını söyledi.

İrlanda ve benzer fikirdeki diğer Avrupa ülkelerinin farklı düşünmesi ve Netanyahu'ya iki devletli çözüm için baskı yapması gerektiğini ifade eden Maliki, "Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir." dedi.

İrlanda'nın ve İrlanda halkının her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirten Maliki, İrlanda'nın Filistin devletini tanıması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in ramazanda ibadethanelere yönelik kısıtlamaları

İsrail'in ramazanda uyguladığı kısıtlamalarla ilgili soruyu yanıtlayan Maliki, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine "Temple Mount" adlı bir yapı kurmak ve yeni bir gerçeklik oluşturmak istediğini dile getirdi.

Maliki, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara münhasır bir yer olmadığına, aynı zamanda Yahudiler için de kutsal olduğuna dikkati çekerek, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in, ramazanda bölgenin genelinde rahatsızlık yaratmak ve şiddete sebebiyet vermek için konuyu daha fazla kurcaladığının altını çizen Maliki, İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini, barışı ve huzuru tesis edeceklerini vurguladı.

Mahmud Abbas salı günü Türkiye'de

Maliki, Türkiye'nin Filistin ve Filistin halkıyla çok yakından çalıştığını, yıllardır dayanışma ve destek gösterdiğini ifade etti.

Tarihi bağlar sayesinde Türkiye'nin Filistin'e, Filistin'in Türkiye'ye yakın olduğuna işaret eden Maliki, Türkiye'nin siyasi, dini ve kültürel bağları nedeniyle Filistin'de olanların sorumluluğunu da hissettiğini belirtti.

Maliki, Türkiye'nin her platformda Filistin'e bütün desteğini verdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın her zaman irtibatta olduğunu söyledi.

İki lider arasındaki görüşmelere dair Maliki, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın salı günü Ankara'da olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Maliki, iki ülke arasındaki süregelen istişareler ve görüşmelerin devamının ele alınacağını aktararak, bunun da zaten iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye, verdiği finansal ya da farklı yönlerden destek konusunda müteşekkir olduklarını söyleyen Maliki, Gazze'deki durumun başlangıcından bu yana Türkiye'nin sürekli Gazze'ye insani yardım gönderdiğini ifade etti.

Maliki, Türkiye'nin İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, bölgedeki bütün suçları ve saldırıları kınadığını kaydederek, "Bu da Türkiye'nin göstermiş olduğu bağlılık, destek ve dayanışmanın da çok güzel bir örneğidir. Türkiye'nin yönetimi de sonuna kadar Filistin davasını desteklemektedir. Biz her zaman Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi yüreğimizde hissediyoruz. Söz konusu etrafımızdaki dostlarımıza güvenmek olduğunda, her zaman Türkiye bizim yanımızda oldu, her türlü desteği vermiştir." diye konuştu.

"Gazze'de meşru yönetim Filistin yönetimidir"

Gazze'de 30 bin Filistinli görevlileri olduğunu anımsatan Maliki, ateşkes sağlandığı anda geçici ofislerde de olsa hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Maliki, yeni bir durumdan bahsetmediğini ve son 17 senedir Gazze'de var olanın devam ettirileceğini belirtti.

Herhangi birisinin Filistin iradesine bir alternatif getirmeye çalışmasını kabul etmeyeceklerine dikkati çeken Maliki, Filistin yönetiminin Gazze'de meşruiyeti bulunduğunu ve Gazze'de görev yapacak tek meşru yönetimin onlar olduğunu söyledi.

Maliki, Netanyahu'nun Filistin yönetiminin Gazze'de olmaması gerektiğini söylediğini anımsatarak, onun Gazze vatandaşı ya da seçilmiş bir lider olmadığını ve karar verme yetkisinin de bulunmadığını vurguladı.

Gazze'yi kimin yöneteceğini Netanyahu'nun bilemeyeceğini dile getiren Maliki, "Netanyahu, işgal gücünün başındadır ve askeri olarak bir işgal vardır Gazze Şeridi'nde. Bir işgalci olarak bunu söylüyor. Hiçbir meşruiyeti, güvenilirliği, otoritesi veya yetkisi var mıdır? Yoktur, istediğini söyler." dedi.

Maliki, bu nedenle Netanyahu'nun söylediklerinin siyaseten hiçbir önemi ve değeri olmadığını vurgulayarak, "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir. Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır." dedi.