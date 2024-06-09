İstanbul

Sergilenen eserlerin satışından elde edilecek gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Prof. Dr. Yasin Aktay, Gazze'nin kendisini hiçbir zaman unutturmayacağını, kurtarılması gereken yerin Gazze değil, Gazze dışındaki coğrafyalar olduğunu ve Gazze'nin dünyanın geri kalanının işgal ve esir altında yaşadığını bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşlar Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım da Gazze'de yaşanan direncin Müslümanlar için çok kıymetli olduğunu ve Gazze halkının bu mücadeleyi kazanacaklarına inandıkların belirtti.

"Gazze'nin gündemden düşmemesi için çaba gösteriyoruz"

Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, topluluğun haksızlık karşıtı ve vicdan sahibi olan genç insanlardan oluştuğunu ve bilgi, bilinç ve aksiyonu düstur edinen bir gençlik hareketi oldukların belirtti.

Badem, dünyada yaşanan her türlü zulme karşı vicdani bir duruş geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Gazze'de şu anda büyük bir yangın var. Bu yüzden orada olanlar bizim için çok önemli ve faaliyetlerimizle Gazze'nin gündemden düşmemesi için çaba gösteriyoruz. Bu bizim için hem dini hem de insani bir sorumluluk." dedi.

Filistin için hayır çarşıları düzenlediklerin aktaran Badem, şunları kaydetti:

"Son olarak Gazze'ye 500 kişilik sıcak yemek gönderdik. Bunun dışında küresel firmaların boykotuyla ilgili de çalışmalarda bulunduk. Sergisini açacağımız ve müzayedesini gerçekleştireceğimiz projemizde ise ressam hocalarımız ve resme yeteneği olan arkadaşlarımızla birlikte Gazze için resimler yaptık. Gerekli malzemeleri temin ederek, Abdülbaki Kömür hocamız başta olmak üzere, resim hocalarımızın danışmalığında nisan ayından bir atölye kurduk. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bu müzayededen elde edeceğimiz gelirle bir tırlık gıdayı temin ederek, Gazze'ye göndermek istiyoruz. Tek amacımız, orada zulüm gören insanlar için bir şeyler yapabilmek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Gazze'de yaşananlar artık bütün insanlığın ortak derdi"

Genç Aktivistler üyesi Sema Kahveci, Gazze'de yaşananların artık bütün insanlığın ortak derdi olduğunun altını çizerek, vicdanı olan herkesin yaşanan zulme tepki gösterdiğin söyledi.

Dünyanın birçok yerinde insanların Gazze için eylemler yaptığına işaret eden Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze, sadece Müslümanların değil, orada olan vahşete duyarsız kalamayan herkesin meselesi. Orada olan olaylar siyaset üstü bir konumda. Bu açıdan Genç Aktivistler olarak, Gazze için hassasiyet sahibi herkesi bir çatı altında toplamak istiyoruz. İnsanların dört bir yanda tepkileri var, vicdan sahibi herkesin bir duyarlığı var. Ama devlet olarak ne yazık ki Türkiye dışında zulme tepki gösteren bir güç ne yazık ki yok."

Gazze için yapılan eserlere yoğun ilgi

Projeye yaptığı resimlerle destek olan Meryem Kayabaşı, bu projeyi ilk duyduğunda çok sevindiğini ve destek vermek istediğini belirterek, "Bizim için sayfaya dökülenler, vicdanın dile gelişiydi. 'Bu davayı hisseden yazsın, okuyan okusun, şiire yeteneği olan şiir yazsın, resme yeteneği olan resim yapsın.' dediler. Bizler de bu projede duygularımızı yansıttığımız resimlerle, oraya destek olarak gıda göndereceğimiz için bir nebze olsun mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Genç Aktivistler tarafından resmedilen ve müzayede de satışa çıkan eserlere katılımcılar, yoğun ilgi gösterdi. Müzayede sonunda toplam 8 eser açık artırmayla sahiplerini buldu.

Etkinliğe ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, müzisyen Abdülbaki Kömür, Mustafa Demirci, Fethullah Badem, Bilal Göregen, Ömer Çelik, Abdullah Taşkıran, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Grup Kıyam, Burak Haktanır ve Nuray Albamya İnce'nin arasında olduğu birçok isim katılarak destek verdi.

Program, Filistin için yapılan duayla sona erdi.