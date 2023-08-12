Kahramanmaraş

Uluslararası Bahçe Bitkilerinin sergileneceği EXPO 2023'e katılması beklenen ülke temsilcilerinin kente ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda kente gelen Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Rana Abu Sibaa ve beraberindeki heyet, ilk olarak Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal'ı ziyaret etti.

Ünsal'a deprem nedeniyle taziyelerini ileten Müsteşar Sibaa, daha sonra EXPO 2023 rekreasyon alanına geçerek ülkesi adına kurulan bahçedeki çalışmaları inceleyerek Ünsal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sibaa, EXPO 2023'e katılım sağlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Filistin devletinin Türkiye'ye olan sevgisini anlatan Sibaa, EXPO ile kültürlerini ve değerlerini gösterme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Amacımız Kahramanmaraş'a biraz mutluluk getirmek, kendi kültürümüzü tanıtmak. Her zamanki gibi Filistin devleti olarak Türkiye'nin yanındayız. Birbirimizin arasında çok iyi bir iletişim bulunmakta. Ayrıca biz ulusal günümüzü de burada yapmayı planlıyoruz. Burada geleneksel aktivitelerimizi yaparaktan da bizim kültürümüzü tanıtmayı planlamaktayız. Tekrar Türkiye Devleti'ne de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Ali Ünsal'da EXPO 2023'ün Cumhurbaşkanlığı himayesi altında gerçekleştirileceğini söyledi.

EXPO'nun bu ay sonunda açılmasının planlandığını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda dost ve kardeş ülke Filistin'den Rana Hanım bugün şehrimizi ziyaret ettiler. Kendi bahçelerinde dikim yaptılar. Neler yapacaklarını planlamalarını bizimle paylaştılar. Dost ve kardeş ülkesi Filistin'e teşekkür ediyoruz. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendileri EXPO döneminde burada olacaklar. Hatta milli ve ulusal günlerini burada yapacaklar. İnşallah biz de onlara katkı sağlayacağız. Kendileri açısından büyük bir kutlama olacak. Depremden dolayı da Kahramanmaraş halkının stresini, travmasını bir nebze nasıl rahatlatabiliriz diye onlarla ilgili çalışmalar da yapacaklar."

AA