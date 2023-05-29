İSTANBUL - Sinema yazarı Suat Köçer’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Film Gibi” programının bu ayki konuğu sinema ve dizi oyuncusu Nihal Menzil oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Menzil, oyunculuk serüvenini ve yer aldığı projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikâyesini anlatan ‘Camdaki Kız’ dizisinde Hafize karakterine hayat veren ünlü oyuncu, programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

“Sevgi, saygı, edep, ahlak benim aradığım özellikler bunlar”

Programda Köçer’in sorularını yanıtlayan Menzil “Ben aslında hiçbirinizin sahip olmadığı bir şeyi yapıyorum. Her mesleği yapabiliyorum. Her karaktere girebiliyorum. Böyle bir avantajımız var. Ya da hayattaki deneyimimi oradaki karakterlere aktarabiliyorum” ifadelerini kullandı. Menzil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Paranın satın alabileceği şeyler beni çok ilgilendirmiyor. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanıyor ama karakterleriyle uğurlanıyor. Yani sizin ne giyindiğiniz, ne yediğiniz, nerelere gittiğiniz beni çok ilgilendirmiyor. Sevgi, saygı, edep, ahlak benim aradığım özellikler bunlar.”

“Hiç iş kadınını oynamadım”

25. sanat yılını kutlayan Menzil, 30’un üzerinde karaktere hayat verdiğini kaydederek “Ben asker kızıyım. Şehir şehir gezdik. Türk kadınını, Anadolu kadınını iyi tanıyorum. O yüzden bana anane de hizmetçi de sekreter de gelse oynayabiliyorum. Geldiğin yeri inkâr etmek tuhaf değil mi? Ben geldiğim yeri inkâr etmiyorum. Ben Asmalı Konak’taki Fatma değilim. Ama hepsinde benden birer iz var. Genelde anneyi oynadım. Hiç iş kadınını oynamadım örneğin. Herkes beni bir yakınına benzetiyor. Depremzede bir kardeşimiz beni vefat eden annesine benzetmişti. Annesi de hayattayken beni çok severmiş. Bunlar da boğazımda düğüm oluyor” diye konuştu.

“Kendimi şanslı hissediyorum”

Sigorta poliçesi satarken rastgele oyunculuk teklifi alan Menzil, yaşadıklarını ise şu sözlerle ifade etti: “Ben bir sigorta acentesinin seminerlerine katıldım. Poliçe satmaya gittiğim yer ajans çıktı. Orada bir kadın oyuncuya ihtiyaç vardı ve oyuncu da o gün gelmeyince beni oynatmaya karar verdiler. Sonra çekimler başladı. Böyle oyuncu oldum. Bir hafta sonra yine beni çağırdılar. İlk oynadığım dizi Komşular idi. İlk zamanlar çok ezildim. Sonra öğrendim bazı şeyleri. Kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Allah da bunun mükâfatını veriyor. Kendimi şanslı hissediyorum.”

HABER: BÜLENT ÇAMCI