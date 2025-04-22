Murat Özen “Yıllardır içinde olduğum Film-San Vakfı’nın bu yıl 50.Kuruluş Yıldönümünde Yönetim Kurulu Başkanı olmak beni çok duygulandırdı ve mutlu etti’’ dedi. Murat Özen 2025-2028 yıllarında birlikte görev yapacağı Yönetim Kurulu kadrosunu da açıkladı.



FİLM-SAN VAKFI 2025-2028 ASİL YÖNETİM KURULU :

Yönetim Kurulu Başkanı: Murat Özen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Devlet Devrim

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özlem Savaş

Genel Sekreter: Atılay Uluışık

Muhasip Üye: Sevinç Özer

Üye: Çıra Özden

Üye: İnanç Terzioğlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Fulya Varbel & Mert Kocatepe

Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu





Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San Vakfı)

1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Muazzez Arçay, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Nuri Sesigüzel, Aytaç Arman, Murat Soydan, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Engin Çağlar, Devlet Devrim gibi Sinema, Müzik ve Tiyatro dünyasının seçkin isimleri tarafından kurulan Film-San Vakfı amaçları doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmış, 50 yıllık geçmişiyle halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdürmektedir. Sanat emekçileri için çıkarılan sosyal güvence yasalarıyla 4500 kişiden fazla vakıf üyesi emeklilik hakkına kavuşturulmuştur.



Murat Özen Kimdir?

Uludağ üniversitesi Fizik lisans ve Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Bölümlerinden mezun oldu. Topkapı üniversitesi Oyunculuk Yüksek Lisans programına devam etmektedir. İBB Gösteri Sanatları merkezinde Oyunculuk, Tiyatro Yazarlığı, Tiyatro Yönetmenliği ve İFSAK' ta Fotoğraf eğitimi aldı. Sadri Alışık Kültür merkezinde eğitim direktörlüğü ve Sadri Alışık Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı. Farklı tiyatrolarda Rol Aldığı Tiyatro Oyunları: Hansel ve Gretel, Yalnız, Kutlama, Bir Küvet Hikâyesi, Bir Evlenme Teklifi, Sen Gara Değilsin, Sarıkamış, Dünyada Mekân Yahut Hilekâr, Büyük Jüstinyen, Afacanlar Sirki, Güllü Tiyatro Reji Çalışmaları: Töre, Kuvay-i Milliye, İki Efendinin Uşağı, Tetikçi, Beyefendi Bir Yalancı Arıyor. İstanbul Teknik üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi ve İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesinde eğitimci olarak görevlerine devam etmektedir.

