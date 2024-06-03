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Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

Bolt, 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19 saniyelik ulaşılması güç rekorlarını bu statta kırdı.

Berlin Olimpiyat Stadı, dünya standartlarında bir müzik alanı ve futbol stadı olmasının yanı sıra atletizm tarihinde de önemli yere sahip.

Ayrıca 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılış maçı da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Bu maçtan 9 yıl sonra ise Barcelona, Berlin Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğindeki 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u yenerek mutlu sona ulaştı.

Stat, İtalya'nın Fransa karşısında penaltılarla zafere ulaştığı 2006 FIFA Dünya Kupası'nda final dahil 6 maça ev sahipliği yaptı.

Olimpiyat Stadı, 1936 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı.

Berlin Olimpiyat Stadı, Almanya Kupası'nda 1985'ten bu yana final maçlarının oynanmasıyla Alman futbol kültüründeki yerini sağlamlaştırdı.

Stat, olimpiyatların ardından birçok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam etti.

Geçmişte 100 bin kişilik kapasiteye sahip Berlin Olimpiyat Stadı , 1936 Olimpiyat Oyunları için inşa edildi.

Ülkenin en yüksek kapasiteye sahip statlarından Berlin Olimpiyat, maçlar sırasında 71 bin kişiyi ağırlayacak.

Olimpiyat Stadı, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek turnuva boyunca maçlara ev sahipliği yapacak 10 stat arasında yer alıyor.

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