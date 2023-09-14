VARŞOVA AA- Ülke medyasına göre, kuş gribinin kürk hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabileceği endişeleri sonucu halk sağlığını korumak amacıyla yaklaşık 115 bin hayvanın daha itlaf edilmesine karar verildi.

Finlandiya Gıda Otoritesi, geçen ay kuş gribi teşhisi konulan çiftliklerdeki 50 bin vizon, 79 bin tilki ve 6 bin rakun dahil yaklaşık 135 bin hayvanın itlaf edilmesine yönelik karar almıştı.

Finlandiya'nın batısındaki Ostrobothnia bölgesinde şimdiye kadar 26 kürk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bu çiftliklerin 11'inde tüm hayvanların uyutulması, beşinde ise kısmi itlaf emri verilmişti.

Geçen hafta kürk yetiştiriciliğinin yasaklanmasını talep eden bir girişim, kısa sürede topladığı 50 binden fazla imzayı parlamentoya göndermişti.