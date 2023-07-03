İSTANBUL (AA) - Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir puan artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir puan artırdı. 'BBB' olarak teyit edilen kredi notunun görünümü ise 'Durağan' olarak belirlendi.

Fitch, CCI'ın Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu da birer kademe artırarak 'BBB' seviyesine yükseltti. CCI'ın Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan 'AAA (tur)' olarak teyit edildi.

Fitch Ratings, yayınladığı kredi raporunda CCI'ın devam eden güçlü faaliyet kârlılığının, genişleme planının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla desteklendiğini kaydetti.

Raporda, CCI'ın 2022'de neredeyse iki katına çıkan net satış gelirleri ile Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârının (FAVÖK) not artışında etkili olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, Fitch'in CCI'ın kredi notunu 'BBB'ye yükselterek, Türkiye'deki en yüksek dereceli şirket statüsünü sağlamlaştırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Kredi notumuz, CCI'ın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam ediyor. CCI’ın kredi notu, aynı zamanda, Fitch’in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company'nin stratejik desteğinden de olumlu etkileniyor.

CCI olarak, güçlü hissedarlık yapımız, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki büyüme potansiyelimiz, zengin ürün portföyümüz ve disiplinli mali yapımız ile yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz.'

CCI, Fitch Ratings'in 'Yatırım Yapılabilir' seviyede not verdiği tek Türk şirketi konumunda yer alıyor.

Fitch Ratings, geçen yıl CCI'ın yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu BBB-, görünümünü ise 'Pozitif' olarak teyit etmişti.