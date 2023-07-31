İstanbul

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, elde edilen başarının ardından gururlu olduklarını söyledi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstündağ, hem kadınlar hem de erkeklerde alınan başarıların tesadüf olmadığını vurguladı.

Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Üstündağ, "Erkek milli takımımız şampiyon olarak tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılma şansı kazandı. Başta antrenörümüz, ekibi ve takımımız olağanüstü bir performans sergiledi. Maçlar zor geçti, maçların genelini 3-2 kazandık. Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Kadınlarımız da erkekler için 'Milletler Ligi'ne hoş geldiniz' dedi. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk." ifadelerini kullandı.

Katar'da millileri destekleyen taraftar hakkında da konuşan Üstündağ, "Taraftar muhteşemdi. Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve her geçen gün daha da profesyonelleştiler. Bu da ayrı bir güzellikti. Sahada mücadele eden takımı yalnız bırakmadılar. Taraftara bu konuda çok teşekkür ediyorum. Daha önce "Dünyada her yer Türkiye." demiştik. Bizi ülkemizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiler. Sizlerin aracılığıyla hepsine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan Ekşi: "Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyoruz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi de kazanılan şampiyonluk nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Başarının biraz geç geldiğini ancak şampiyonluğun kendileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan Ekşi, şöyle konuştu:

"Erkek voleybolunu bu seviyeye çıkardığımız için mutluyuz. Asıl zor olan şeyler şimdi başlıyor. Bu seviyede kalmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünyada ilk 12'deyiz. Olimpiyat biletini almak üzereyiz. Hem Altın Lig'de kazanılan hem de FIVB Challenger Kupası'nda alınan şampiyonluklar, erkeklerin de dünya seviyesinde olduğunu gösterdi. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyoruz. Başarının anlamı her kulvarda madalya kazanmak. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Türk halkına, spor camiasına hayırlı olsun. Bu başarı erkek voleybolunda gelecek genç nesle örnek olsun diyorum."

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani ise Türk voleybolu için çok önemli bir sonuç aldıklarını belirterek "Çocuklarla gurur duyuyorum. Federasyon bu başarı için çok uğraştı. Seneye Milletler Ligi'nde olacağız ve bunun için çok mutluyuz. Bütün maçlar çok zor geçti. Sadece teknik oynamadık, kalbimizi ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kafile toplu fotoğraf çekiminin ardından alandan ayrıldı.

AA