İSTANBUL- Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar diş macunu seçiminde ‘Florürlü mü, florürsüz mü?’ tartışmalarına açıklık getirdi.

Zararlı değil ancak yutulmaması gerekir

Diş fırçalamanın, diş sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, diş macunu seçiminin de bir o kadar önemli olduğunu vurguladı.

Diş macunu seçerken mutlaka florür içerikli olanların seçilmesini öneren Bahar, “Florür söylenilenin aksine zararlı ya da yan etkili bir madde değildir. Ancak özellikle küçük çocuklar tarafından yutulmaması gerekir. Yutulmadığı takdirde herhangi bir yan etkisi ve zehirlenmeye neden olabilme durumu yoktur.” ifadelerini kullandı.

Çürük önleyici etkisi diş minesi için yararlı

Florürlü diş macunlarının zararlı olmamasının yanında tam tersine çürüklerin önlenmesinde etkili olduğunu kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Florür çürük önleyici etkisi olduğu için diş minesini desteklemek ve korumak için yararlıdır. Diş hekimliğinde dolgu malzemelerinin çoğunda florürün çürük önleyici etkisinden yararlanılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Florür oranı yetişkinlerde ve çocuklarda farklı olmalı

Diş macununun içerdiği florür oranının yetişkinlerde ve çocuklarda farklı oranlarda olması gerektiğine değinen Bahar sözlerini şöyle tamamladı:

“Yetişkinlerde genelde 1500 ppm’lik florür oranı olan diş macunları uygundur. 7 yaş altı çocuklar için ise 1000 ppm 1350 ppm’lik florür oranı uygun olacaktır.”

HABER: METE YILMAZ