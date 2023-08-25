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Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley: İnanıyorum ki gruplara kalacağız

Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley: İnanıyorum ki gruplara kalacağız

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 10, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 27 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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