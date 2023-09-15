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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 62 turluk yarış ise 17 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

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