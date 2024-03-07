Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.