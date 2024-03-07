Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın saat 20.00'de, yarış ise 9 Mart Cumartesi günü yine aynı saatte başlayacak.
Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.
Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 18
3. Carlos Sainz (İspanya): 15
4. Charles Leclerc (Monako): 12
5. George Russell (Büyük Britanya): 10
Takımlar
1. Red Bull: 44
2. Ferrari: 27
3. Mercedes: 16
4. McLaren: 12
5. Aston Martin: 3Kaynak: AA