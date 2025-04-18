Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turları yarın TSİ 20.00, yarış ise 20 Nisan Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun ilk dört yarışından ikisini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı. Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74

3- Max Verstappen (Hollanda): 69

4- George Russell (Büyük Britanya): 63

5- Charles Leclerc (Monako): 32

Takımlar

1- McLaren: 151

2- Mercedes: 93

3- Red Bull: 71

4- Ferrari: 57

5- Haas: 20