Nüfusun yoğun olduğu bazı yaşam alanları ile yaban hayatının neredeyse iç içe geçtiği kentte, zaman zaman kara akbabalar görülebilirken kırsal bölgelerde ise mavi baştankara, florya, bıyıklı baştankara gibi türler ile karşılaşılabiliyor. Kentte yaşayan türler arasında sığırcık da bulunuyor.