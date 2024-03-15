Yılın ilk aylarında, çiftçilerin araziyi temizlemek için ekinleri yaktığı kentte sıklıkla görülen yüksek düzeyde kirlilik orman yangınları ve egzoz dumanları nedeniyle daha da artış gösterdi. Şehir, hava izleme sitesi IQAir'in dünyanın en kirli şehirleri tablosunda Cuma günü zirvede yer alırken hükümet, yangın başlatan kişi veya kişilerin yakalanması için 10.000 THB (280 ABD Doları) ödül teklif ederek sorunu çözmeye çalışıyor.



AA