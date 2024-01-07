Paris

Fransa İslam Konseyi, "Gazze'de Etnik Temizlik Artık Sadece Bir Risk Değil, Bir Gerçek" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "savaş yanlılarının barış, diyalog ve adil bir çözüm arayışına yer bırakacak ateşkese hizmet etmediği" yorumuna yer verildi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa'da, İsrail hükümetinin koşulsuz destekçilerine, Filistinlilerin etnik temizlik veya soykırım riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsedilince irrasyonel tepkiler verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de uygulanan ablukanın "insanlık dışı" olduğu ifade edilerek, Fransız LCI kanalına konuk olan birçok kişinin, Gazze'de gerçek bir etnik temizlik sürecinin unsurlarının bulunduğundan bahsettiği ve bunu tarihte Avrupa'daki Yahudilere ve ABD'deki Kızılderililere uygulananlarla karşılaştırdığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'ye nükleer bomba atmayı önermesi ve Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesi anımsatılan açıklamada, bölgede sivillerin kuzeyden güneye ayrım gözetmeksizin bombalandığı kaydedildi.