PARİS AA- Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Aulnay-sous-Bois'da Robert-Ballanger Hastanesi personel eksikliği nedeniyle acil servisi hizmetinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda hastane, 24 Nisan Pazartesi yerel saatle 08.00'e kadar acil servise kendi imkanıyla gelen hastaları kabul etmeyecek. Acile sağlık veya itfaiye ekiplerince getirilen hastalar ise hastaneye alınacak.

Hastane, 24 Nisan-2 Mayıs döneminde ise 18.00-08.00 saatlerinde kendi imkanlarıyla gelen hastaları acile kabul etmemeye devam edecek.

Robert-Ballanger Hastanesi doktorları, çalıştıkları kurumun yönetimini gecikmeden ek personel almaya çağırdı.

Sağlık krizi

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.