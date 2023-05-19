PARİS AA- Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Macron'un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.

Avignon Belediyesi, Macron'un yüzünün, "49.3" yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.

"49.3" yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.

Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron'u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.

Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "isyana teşvik" gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

Nisan ayında, Lekto, Avignon'da bir binanın duvarına, Macron'u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.