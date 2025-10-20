ANKARA (AA) - Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

Savcı Beccuau, titizlikle bir soygun gerçekleştiren 4 hırsızı aramaya devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden 'paha biçilemez' değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

