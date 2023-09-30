Haber: Mert Osman Erman



Fransız Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, Cuma günü "gelecek hafta ulaşım operatörlerini bir araya getireceğini" ve "halkı, kan emen bu böceklerin rapor edilen artışından sakinleştirmek ve korumak için daha fazla eylemde bulunacaklarını" açıkladı.

Bu duyuru, Paris yetkilileri ve sendikalarının, kamuya açık taşıtlarda ve sinema gibi diğer mekanlarda görülen pirelere dair sosyal medyada yayınlanan bir dizi video sonrasında hükümetin harekete geçmesini talep etmeleriyle geldi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Cuma günü Fransız TV kanalı LCI'ye konuşarak bu fenomeni "yaygın" olarak nitelendirdi.

"Gerçekte kimse güvende değil, açıkçası risk faktörleri var ama gerçekte pireleri herhangi bir yerde yakalayabilir ve evinize getirebilirsiniz," dedi.

Üç yıl önce, Fransız hükümeti, pirelere karşı bir karşıt kampanya başlattı, bu kampanya bir adanmış web sitesi ve bilgi hattını içeriyor ve böcek sayısındaki artış nedeniyle başlatıldı.

Ancak Gregoire, "Paris'e her gün giren 3.6 milyon insan var ve pireler şehrin dış sınırlarında durmuyor," dedi.

Fransa Ulusal Sağlık ve Hijyen Kurumu Anses'ten bir uzman, sorunun "Fransa'da ve neredeyse dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir fenomen olduğunu" belirtti.

Johanna Fite, Anses'in risk değerlendirme departmanından, "Bu, insanların hareketliliği, nüfusun seyahat etmesi, insanların kısa süreli konaklama yerlerinde kalması ve pireleri valizlerinde veya eşyalarında geri getirmesi nedeniyle başlıca olarak meydana geliyor," dedi.

Fite, pirelere karşı kullanılan böcek ilaçlarına karşı artan direnç nedeniyle sayıların "arttığını" ekledi.

"Artık direnç gösteren daha fazla pire nüfusu gözlemliyoruz, bu nedenle onlardan kurtulmak için mucizevi bir tedavi yok," dedi Fite.

Ancak Paris Belediye Başkan Yardımcısı, sorun üzerinde "histeri" uyarısında bulunarak, "şu anda Parislilerin belediye binasının bilgi hizmetlerine pireler hakkında bilgi almak için başvurma oranının normalden farklı ve hızla arttığını" belirtti.

Bu haberler, Paris'in 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde geliyor, ancak yetkililer endişeli olmadıklarını söylüyorlar.

"Olimpiyat Oyunları'na bir tehdit yok," diye açıklama yapan Gregoire, "Pireler önce de vardı ve sonradan da olacaklar," dedi ve oyunların bu konuda işbirliği yapma bir "fırsat" olduğunu ekledi.