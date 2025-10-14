PARİS (AA) - Lecornu, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Cumhurbaşkanı'nın bana verdiği görevi kabul ettim, çünkü derhal alınması gereken acil önlemler var ve Fransa'nın bir bütçesi olmalı.' dedi.

Ülkenin bir kriz döneminden geçtiğini belirten Lecornu, kurduğu hükümetin parlamentonun her iki kanadıyla birlikte hareket edeceğini dile getirdi.

Lecornu, hükümete mecliste oylama yapılmadan yasa geçirmeyi sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmayacağını ifade ederek, 2026 bütçe projesi kapsamında ülkedeki en büyük servet sahiplerinden vergi talep edeceklerini belirtti.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e taşıyan tartışmalı reform konusunda Lecornu, 'Bu son bahardan itibaren emeklilikle ilgili 2023 reformunun cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceğim.' diye konuştu.

Lecornu, bu adımın ülke için 2027'de 400 milyon avroya mal olacağını ve 3,5 milyon vatandaşın etkileneceğini dile getirerek, bunun başka tasarruf adımlarıyla telafi edilmesi gerekeceğini söyledi.

Sendikalarla birlikte emeklilik ve istihdam konularında bir konferans düzenlenmesini istediğini belirten Lecornu, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın statüsüne ilişkin Bougival Anlaşması'nın Fransa Anayasası'na eklenmesi için yıl sonuna kadar parlamentoya teklif sunacaklarını ifade etti.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.

Lecornu, yeni hükümetini 12 Ekim'de kurarken, muhalefet hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu.

Söz konusu gensoru önergelerinin, 16 Ekim'de Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Sosyalist Parti, hükümeti düşürmemek için emeklilik reformunun derhal ve tamamen askıya alınmasını talep etmişti.

Muhabir: Esra Taşkın