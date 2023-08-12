Haber: Beyza Betül Cihan

Premier Lig'in önde gelen orta saha oyuncularından biri olan Fred, Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak bugün İstanbul'a geliyor. Fred ve ailesi, Fenerbahçe forması altında başlayacakları bu yeni maceraya adım atmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktı. Fred'in İstanbul'a varışı, Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Yoldayken taraftara mesaj ileten Fred'in ardından eşi Monique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yoldayız.." açıklamasını yazdı.