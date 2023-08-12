Haber: Beyza Betül Cihan
Premier Lig'in önde gelen orta saha oyuncularından biri olan Fred, Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak bugün İstanbul'a geliyor. Fred ve ailesi, Fenerbahçe forması altında başlayacakları bu yeni maceraya adım atmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktı. Fred'in İstanbul'a varışı, Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Yoldayken taraftara mesaj ileten Fred'in ardından eşi Monique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yoldayız.." açıklamasını yazdı.
Bugün saat 15:00 sularında İstanbul'a gelmesi beklenen Fred'in ailesiyle birlikte havalimanında çekilmiş pozları, transferin resmiyetini taçlandırıyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturma çalışmaları kapsamında gerçekleşen bu transfer, futbol dünyasının da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.