HABER: YENİ ÇAĞRI HABER MERKEZİ

Gazeteci – Astrolog Funda Akosman’ın “Astroloji Öğreniyorum” adlı bu kitabı, temel olarak iki çok önemli amaç taşıyor: Bir tanesi, okurları astrolojiyle buluşturmak, diğeri ise sağlam bir astroloji öğrenimi için gereken temel bilgilerin sistemli bir şekilde öğretildiği zengin içerikli Türkçe bir kaynak yaratmak.

"Astroloji Öğreniyorum", okurlara ve özellikle astrolojiye yeni başlayacak olanlara kaynak ve başucu kitabı olacak nitelikte bir kitap. Kitap, hem teorik hem de pratik yönden konuları ele alıyor ve Funda Akosman verdiği eğitimlerle de kitabın ele aldığı her konuyu destekliyor. Ayrıca @astropapatyaluna instagram hesabından da danışanlarına destek vermeye devam ediyor.

"Astroloji Öğreniyorum"un seri olarak devam edeceğini de belirten Funda

Akosman’ın, Az Yayınevi’nden çıkan kitabı raflarda...