TBMM (AA) - TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunun son toplantısı gerçekleştirildi.



Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, komisyonun son toplantısını yaptıklarını belirtti.

Komisyonun raporuna ilişkin öneriler ve son değerlendirmelerle çalıştay raporlarını görüşeceklerini ifade eden Korkmaz, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

İki çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade eden Korkmaz, iklim değişikliği gerçeğinde sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir tarımsal üretim için Türkiye'de tarımsal sigortaların yeniden yapılandırılması gibi konuları ele aldıklarını bildirdi.

Çalıştay sonuçlarını anlatan Korkmaz, 'Artık tarımsal üretimin bir sürü zorluğunun yanında, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıklar çok öne çıkıyor. Kuraklık, su kıtlığı, yanlış su kullanımı en önemli çevresel ve aynı zamanda tarımsal bir sorun.' diye konuştu.

Türkiye'de özellikle Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinin kuraklıktan, Karadeniz Bölgesi'nin ise aşırı yağışlardan etkileneceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Korkmaz, sürdürülebilir tarım için etkin su yönetimi ve genetik kaynaklarının korunması gerektiğini dile getirdi.



Korkmaz, şunları söyledi:

'Kuraklığa dayalı çeşitler, yerel tohum bankaları ve polikültür tarım çeşitlemeleri, dijital tarım, akıllı sistemler, topraksız tarım gibi modern teknolojiler, tarımsal sigortalar yaygınlaştırılmalı ve tüm bitkisel üretim sigorta kapsamına alınmalı. Küçükbaş ve kanatlı hayvancılık teşvik edilmeli ve sürümsüz tarım yaygınlaştırılmalı. Meteoroloji ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu altında çiftçiler erken uyarı sistemlerinden faydalanmalıdır. Hızlı hasat tespiti, veri analizi ve zirai donla mücadele eğitimleriyle entegre bir yaklaşım olmalı.'

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) tarafından yapılan ödemeler ile ilgili rakamları paylaşan Korkmaz, 'TARSİM' dün itibarıyla 18 milyar 674 milyon lira ödeme yaptı.' dedi.

Korkmaz, 4 milyar 347 milyon lira da muallak da olan bir ödemenin olduğunu, bunun da hasat tarihine bağlı olarak ödeneceğini belirterek, TARSİM kapsamı dışında kalan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilere de 23,5 milyar ödeneceğini, ÇKS kapsamında şimdiye kadar 13,5 milyar liranın hak sahiplerine verildiğini söyledi.