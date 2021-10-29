Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Show TV’nin “Üç Kuruş” u Pazartesi Başlıyor!

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Üç Kuruş’, Pazartesi akşamı başlıyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kala ilk bölümden heyecan uyandıran yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Heyecanlı bekleyiş başladı! ‘Üç Kuruş’, Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

'BEST OF RUMELİ' Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla ertelenen Best Of Rumeli Ödül Töreni geçtiğimiz hafta Cemal Reşit Rey Salonu’nda görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı oylamalar sonucunda 26 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri verildi.

Balkanların önde gelen başarılı isimlerinden Yusuf Emin ve Havva Karakaş’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, Atatürk heykellerinden özel olarak yaptırılan ödüller, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek sahiplerine takdim edildi.Törene katılanlar arasında Suzan Kardeş, Özgün Uğurlu, Can Nergis, Gani Müjde, Gülçin Ergül, Serkan Çağrı, Filiz Ahmet, Yalçın Bayar, Hanka Paldum ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan gibi pek çok değerli isim yer aldı. Törene katılamayan Demet Evgar ve Melih Mahmutoğlu gibi isimler ise törene gönderdikleri görüntüler eşliğinde organizasyona teşekkürlerini iletti.

"En İyi Erkek Sanatçı" ödülünü Özgün Uğurlu’nun, "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü Gülçin Ergül’ün, aldığı törende, Suzan Kardeş, Bekriya Rumeli Clup albümü ile ‘’En İyi Rumeli Albümü’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülü bu yıl Can Nergis’in olurken, ‘’En İyi Kadın Sanatçı’’ ödülü ise Demet Evgar’a verildi.

Gecede Gani Müjde ‘’En İyi Senarist’’ seçilirken, ‘’En İyi TV Programcısı’’ ödülünün sahibi ise Güneri Civaoğlu oldu.

‘’En İyi Rumeli Kültür Elçisi’’ ödülü Serkan Çağrı’ya verilirken, ‘’En İyi Film’’ ödülü BKM’den Annemin Yarası sinema filmine takdim edildi.

‘’En İyi Modacı’’ Perihan Akı seçilirken Melih Mahmutoğlu ‘’En iyi Sporcu’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca, ‘’En İyi Müzik Kanalı’’ kategorisinde Dreamtürk TV Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı, ‘’En İyi Ulusal Radyocu’’ kategorisinde Emre Mutlu ve ‘’En İyi Magazin Programı’’ kategorisinde Magazin D ekibinden Barış Agil ödül aldı.

Törenin açılışında Nilay Öncüloğlu sahne alırken, müzik dünyasından ödül alan sanatçıların tamamı ödüllerinin ardından sahnede birer şarkı söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında Vardarın Üstünde Folklor Ekibi’nin gerçekleştirdiği dans gösterisi ise katılımcılardan büyük beğeni aldı.

“Orta Sayfa” da Yok Yok!...

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin ile bir araya gelmişti ve bir fotoğraf paylaşmıştı…

Aslında bu 4 gazeteci ile bir araya gelen Doğan Şentürk yeni bir programında böylece sinyalini vermişti.

İşte Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin FOX TV’de Orta Sayfa’da buluşacak.

Programın tanıtım videosunda konuşan Doğan Şentürk, “Artık Ankara’da konuşulan Ankara’da kalmayacak. Meclis’in odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar Orta Sayfa’da olacak” ifadelerini kullandı.

Kulislerden daha önce sızan bilgiye göre, programın Perşembe akşamları yayınlanacağı söylenirken, FOX TV’nin paylaştığı tanıtım videosunda gün bilgisine yer verilmedi.

Müzikal Terapi Yapacak!

‘Müzikaldeki Hayalet’ oyunuyla Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal Oyuncu Ödülü’nü almış olan Atılgan Gümüş,dijital içerik platformu Accessland’de duyguları müzikle ortaya koyacak.

Ünlü oyuncu 28 Kasım’da canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikte insanın kendini müzikle nasıl daha iyi ifade edebileceğini anlatacak.

İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan Atılgan Gümüş aynı zamanda yazıp yönettiği birçok müzik türünün operayla harmanlandığı ‘Two Turkish Tenors’ şovuyla bugüne kadar 300’e yakın performans sergiledi.

Kim Uydurdu Bu Haberi!

Geçtiğimiz hafta Alişan ile Buse Varol’un boşanacakları hakkında haberler çıkmaya başlamıştı… Anlayacağınız dedikodu kazanları kaynayıp yine bir taraflarından olmadık şeyler ortaya atıldı.

Buse Varol, bir magazin programına katılarak ortada fol yok yumurta yok tarzında ortaya atılmış iddialara cevap vermek zorunda kaldı.

Varol boşanma iddialarına “. "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. " dedi.

Harbiye’de 4 Günde 4 Büyük Konser!

4 gün boyunca 8000 kişinin ağırlandığı, Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri MFÖ ile kapandı. Efsane grup, sevilen kült eserlerinin yanında yepyeni şarkılarını da seslendirdi. Yaptığı organizasyonlarda iyi niyet çalışmalarına önem veren Infinit, her konserde farklı bir sivil toplum kuruluşuna destek oldu.

22-23-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri Serdar Ortaç, Yüksek Sadakat, Nil Karaibrahimgil ve MFÖ’yü ağırladı. Seri kapsamında gerçekleşen konserlerde toplam 8000 kişi ağırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle gerçekleşen Koltuk Senin! kampanyası, tüm konserlerde büyük ilgi gördü. Konser öncesi 24 yaş ve altı İstanbullular uzun kuyruklar oluşturdu.

Infinit Harbiye Açıkhava sahnesinde gerçekleştirdiği konserlerde farklı sivil toplum kuruluşlarına destek oldu. Serdar Ortaç konserinde SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMADER), Yüksek Sadakat konserinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Nil Karaibrahimgil konserinde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve MFÖ konserinde Gülmek İyileştirir Derneği’ne destek oldu.

Destan’ın Yıldızı Gelin Olacak!

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin, nişanlısı Cedi Osman'la evlilik kararı aldı. Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir nikahla dünya evine girecek.

İlk başlarda bir süre sonra biter dediğimiz bu ilişki ülke olarak arada mesafeler olmasına rağmen gerçekten çok istikrarlı bir şekilde devam etti ve sonunda mutlu sonla noktalanacak gibi!...

Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman 1 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyor.

Yaz aylarında yapılacak düğün ile evlenecek olan çift İstanbul’da da bir ev almışlar ve tadilatı ile uğraşıyorlarmış.

Hadi bakalım Allah tamamına erdirsin…

Bebek Geliyor!...

Fenerbahçe'den ayrılıp Premier Lig ekibi Watford'da futbol hayatını sürdüren Milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Mart ayında Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, mutlu haberi sosyal medya hesabından verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü.

Aynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.