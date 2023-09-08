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Galatasaray'da doktor Yener İnce'den futbolcuların sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'da doktor Yener İnce'den futbolcuların sağlık durumuyla ilgili açıklama

Alınan sonuçlar şöyle:

Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

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