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Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İSTANBUL (AA) - Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor, ikinci haftayı lider tamamladı.

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